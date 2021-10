Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client genOway : le titre s'envole grâce à un modèle innovant information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - genOway grimpe de 13% ce mardi à la Bourse de Paris après avoir réussi à développer un nouveau modèle de recherche permettant de reproduire sur des souris les symptômes les plus graves du Covid-19. Ce modèle doit permettre aux laboratoires de recherche de tester à la fois l'efficacité, mais également l'innocuité de nouveaux vaccins, ou de nouvelles stratégies thérapeutiques. Ce modèle 'à large spectre' doit également permettre d'étudier les infections par d'autres types de coronavirus et d'en évaluer la dangerosité, les symptômes potentiels associés et d'élaborer de façon préventive des vaccins et des traitements. Dans un communiqué, genOway indique viser une commercialisation de ce nouveau modèle au cours de l'année 2022, en servant en priorité ses clients et ses partenaires ayant déjà fait part de leur intérêt pour le produit.

Valeurs associées GENOWAY Euronext Paris +16.64%