GenOway: le titre gagne 6% après un semestre record information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 14:32

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 6% après avoir publié ses résultats semestriels 2022. La société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,8 ME au 1er semestre 2022, contre 6,2 ME au 1er semestre 2021, soit une croissance exclusivement organique de +26%, en ligne avec son objectif 2022.



Cette croissance se traduit, comme les semestres précédents, par une forte dynamique sur le segment des modèles Catalogue, qui progresse de +57% par rapport au 1er semestre 2021.



La progression de l'EBITDA, qui passe de 0,2 ME au 1er semestre 2021 à 1,3 ME au 1er semestre 2022, est principalement liée à la forte croissance de l'activité Catalogue dont le modèle économique est structurellement plus rentable. La marge d'EBITDA a donc fortement progressé pour atteindre 17,6% ce semestre, contre 4,0% au 1 er semestre 2021.



Le résultat d'exploitation redevient positif à 0,3 ME, en hausse de +1,0 ME par rapport au 1er semestre 2021. Le résultat net ressort quant à lui en amélioration de +0,9 ME pour s'établir à 0,2 ME à la fin du 1er semestre 2022 contre -0,7 ME en 2021.



' C'est un semestre record pour genOway. Ces résultats valident le choix opéré il y a 3 ans de développer une gamme de modèles Catalogue propriétaire en immuno-oncologie ', déclare Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway.