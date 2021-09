GenOway : l'Ebitda est positif au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre, la perte nette de genOway s'est améliorée de 283 000 euros pour s’établir à 676 000 euros. L’Ebitda de la société spécialisée dans les modèles de recherche génétiquement modifiés pour l'industrie pharmaceutique et les laboratoires de recherche académique s’est élevé à 245 000 euros contre -221 000 euros, un an auparavant. La progression de l’Ebitda est directement liée à la forte croissance de l’activité Catalogue, dont le modèle économique est structurellement plus rentable.

Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 6,2 millions d'euros, soit une croissance exclusivement organique de 30%, en haut de la fourchette du rythme annuel moyen de plus de 20% visé sur la période 2021-2024 dans le cadre du plan stratégique. Cette accélération de la croissance du chiffre d'affaires se traduit par une forte dynamique sur le segment des modèles Catalogue, qui progresse de 62%.

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, a déclaré : " L'objectif prioritaire de la société reste à ce stade axé sur le fort développement de l'activité, qui nécessite des investissements significatifs pour permettre la commercialisation à grande échelle de nos modèles. Nous continuons également à renforcer notre force commerciale et marketing tout en finançant nos projets R&D pour assurer la croissance future de la société au-delà de notre objectif de chiffre d'affaires à 30 millions d'euros ".

genOway indique que le second semestre devrait s'inscrire dans la même dynamique de croissance que la première moitié de l'année avec pour objectif de dépasser 14 millions de chiffre d'affaires sur 2021 contre 11 millions d'euros en 2020.

La profitabilité devrait continuer à croître progressivement avec une accélération attendue à partir du second semestre 2022, période à partir de laquelle la structure de coût devrait se stabiliser et ainsi permettre de bénéficier de l'augmentation des volumes pour viser une marge d'Ebitda de plus de 25% à horizon 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.