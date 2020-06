Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client genOway : investissement dans un nouveau laboratoire Cercle Finance • 30/06/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies genOway annonce le lancement de la construction d'un nouveau laboratoire, basé à Lyon, dédié à la production de sa nouvelle génération de modèles de recherche génétiquement modifiés, BRGSF-HIS. L'investissement dans cette nouvelle plateforme, d'un montant total de deux millions d'euros, sera financé sur les fonds propres de la société, grâce notamment à une levée de fonds de 6,2 millions réalisée en début d'année. Avec cet investissement, genOway sera en mesure de passer d'une production actuelle d'environ 100 modèles BRGSF-HIS par mois à 500 dès fin 2021. Elle vise sur cette gamme un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros par an dès 2024.

Valeurs associées GENOWAY Euronext Paris +7.51%