GENOWAY : croissance organique de 16% pour le chiffre d'affaires en 2020

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

" Conformément à notre plan stratégique, la croissance 2021 sera tirée principalement par le développement de nos ventes de modèles Catalogue en Europe et en Amérique du Nord mais également dans les autres régions du monde grâce à la mise en place progressive d'un réseau de distribution ", a-t-il ajouté.

(AOF) - GenOway, société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, a publié un chiffre d'affaires consolidé de 11 millions d'euros au titre de l'exercice 2020, en croissance organique annuelle de 16% par rapport à 2019. Comme anticipé lors de la publication des résultats semestriels, le second semestre s'est inscrit dans la même dynamique de croissance, toujours portée par un fort développement de l'activité Catalogue qui enregistre une progression de 36% en 2020, après une croissance de 24% en 2019.

