genOway: croissance de 15% sur le premier semestre

(CercleFinance.com) - genOway, une société spécialisée dans la conception de modèles précliniques prédictifs, dit avoir enregistré une croissance de son activité de 15% sur le 1er semestre, une performance qu'elle juge de bon augure en vue de l'atteinte des objectifs de son nouveau plan stratégique.



Sur les six premiers mois de l'année, l'entreprise lyonnaise a réalisé un chiffre d'affaires de 10,7 millions d'euros, contre 9,3 millions d'euros au 1er semestre 2023, soit une croissance exclusivement organique de 15%.



Cette solide performance est conforme à l'objectif communiqué en mars dernier de réaliser une croissance annuelle en 2024 similaire à celle de 2023, souligne-t-elle dans un communiqué.



Alexandre Fraichard, son directeur général, rappelle que l'année 2024 doit constituer une 'année de construction', les efforts commerciaux et le développement de nouveaux modèles n'ayant pas encore impacté la croissance de la société.



Dans le cadre de son plan 'Route50+', la société - qui propose aux laboratoires des souris et des rats génétiquement modifiés - prévoit d'accélérer sa croissance à un rythme moyen de 20% par an pour atteindre un chiffre d'affaires minimum de 50 millions d'euros à horizon 2028.



A la Bourse de Paris, ces annonces étaient boudées par les investisseurs vendredi, le titre genOway cédant plus de 6% en fin de matinée.





