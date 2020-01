Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client genOway : contrat de distribution en Asie avec Cyagen Cercle Finance • 14/01/2020 à 08:34









(CercleFinance.com) - genOway annonce la signature d'un contrat de distribution avec Cyagen, concepteur de modèles génétiquement modifiés, pour la distribution commerciale exclusive en Asie des modèles catalogue en immuno-oncologie développés par genOway. Ce contrat pluriannuel, d'une durée initiale de cinq ans, prévoit le versement de royalties à la société de biotechnologies en fonction des volumes de vente, avec un minimum garanti de cinq millions d'euros sur la période. 'Nous pouvons dès lors concentrer nos efforts commerciaux en Amérique du Nord et en Europe tout en profitant de la force de vente ainsi que de la notoriété de notre nouveau partenaire pour développer nos revenus en Asie', explique le PDG Christian Grenier.

Valeurs associées GENOWAY Euronext Paris +20.33%