genOway : accord de licence avec l'agence nationale de financement de la recherche anglaise information fournie par AOF • 13/12/2021 à 18:11



(AOF) - genOway a annoncé avoir accordé une licence CRISPR/Cas9 au principal financeur de la recherche anglaise, opérant dans l'ensemble du Royaume-Uni. Cette structure a pour mission de coordonner et financer la recherche biomédicale britannique. Cet accord de licence permettra à cette institution de distribuer aux laboratoires académiques et de vendre aux entreprises pharmaceutiques des modèles de recherche développés à partir de la technologie CRISPR/Cas9 ainsi que des services précliniques utilisant ces modèles.



Elle pourra ainsi valoriser les fruits de la recherche académique auprès de l'industrie. Les sociétés pharmaceutiques pourront quant à elle bénéficier de ces modèles innovants tout en recevant les droits de propriétés intellectuelles nécessaires en contrepartie de paiements de frais de licence à genOway.



"Aujourd'hui, notre licence exclusive CRISPR/Cas9 devient une source de revenus et de leadership. Elle permet d'un côté d'assurer une exclusivité à nos activités de services et catalogues en plaçant une barrière à l'entrée pour nos concurrents qui ne disposent pas de cette licence, et de l'autre elle permet de générer des revenus auprès des industriels qui souhaitent accéder à des modèles CRISPR/Cas9 académiques. Cette approche devrait être déployée dans l'avenir avec d'autres instituts à travers le monde ", a expliqué Alexandre Fraichard, Fondateur et Directeur général de genOway.