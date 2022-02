Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Genomic Vision: vend des technologies à une université US information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 18:29

(CercleFinance.com) - Genomic Vision fait savoir que sa technologie a été adoptée par le Département de Biologie Cellulaire et Moléculaire de l'Université de Floride pour étudier les mécanismes de réplication de l'ADN et le stress replicatif.



En effet, les chercheurs de l'Université de Floride ont obtenu un financement du National Institute for Health (NIH) pour acquérir la technologie du peignage moléculaire afin de la mettre en oeuvre, avec la

perspective d'étudier plus d'une centaine d'échantillons au cours de la première année.



' Nous sommes ravis de nous associer à l'Université de Floride pour offrir de nouvelles perspectives en matière d'analyse des variations

structurelles et des réarrangements génomiques dans le cadre de la recherche sur les maladies génétiques complexes et des études de développement de médicaments', a réagi Dominique Remy-Renou, présidente du directoire de Genomic Vision.