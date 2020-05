GENOMIC VISION va se concentrer sur sa performance opérationnelle

(AOF) - Genomic Vision a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 1,77 million d'euros, en hausse de 59% malgré une baisse des revenus de licence de Quest Diagnostics. Les charges opérationnelles s'élèvent à 6,932 millions : elles sont en baisse de 24% par rapport à 2018 et traduisent les économies réalisées à la suite du plan de restructuration. Au 31 décembre 2019, l'effectif de Genomic Vision est composé de 25 personnes contre 41 au 31 décembre 2018.

Genomic Vision disposait d'une trésorerie de 1,1 million au 31 décembre 2019 contre 3,2 millions au 31 décembre 2018.

Les fonds propres de la société s'élevaient à 3,2 millions 31 décembre 2019 contre 4,2 millions au 31 décembre 2018.

Comme annoncé dans son communiqué du 18 mai 2020, la société a procédé au tirage de la dernière (4ème) tranche du financement en fonds propres et son partenaire Winance a également exercé les BSA attachés à la 3ème tranche.

La société vient ainsi de renforcer sa trésorerie et ses fonds propres de 1,9 million, et dispose désormais des ressources nécessaires au développement de ses activités sur l'ensemble de l'exercice.

En 2019, Genomic Vision a terminé la mise en œuvre du plan de restructuration engagé en 2018, qui visait à réduire les charges opérationnelles et à recentrer la société sur 3 axes stratégiques : le diagnostic in vitro ; le contrôle qualité utilisé dans les activités de bio-production et d'édition du génome ; et les outils de screening des produits en oncologie, avec le test de réplication de l'ADN. En 2020 la société va se concentrer sur sa performance opérationnelle et sur la qualité de ses produits et services", a commenté la présidente du directoire, Dominique Rémy-Renou.

