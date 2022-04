Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genomic Vision: une nouvelle ligne de financement information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - Genomic Vision annonce la mise en place d'une nouvelle ligne de financement avec Winance prévoyant la mise à disposition, sous réserve de certaines conditions, d'un maximum de 15 tranches de financement de deux millions d'euros chacune.



Cette ligne de financement est destinée à permettre à la société de biotechnologies -spécialisée dans l'analyse et au contrôle des modifications du génome- de financer ses activités et son développement sur les trois prochaines années a minima.



A cette date, Genomic Vision dispose d'une trésorerie s'élevant à 1,2 million d'euros, lui donnant un horizon de trésorerie à fin mai 2022, en l'absence de tirage additionnel sur la ligne de financement mise en place en juin 2020, la société ne pouvant plus l'utiliser.





