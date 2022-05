Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genomic Vision: un avenant pour le contrat de financement information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 11:51









(CercleFinance.com) - Genomic Vision a annoncé lundi la signature d'un avenant au contrat signé avec Winance le mois dernier en vue de mettre en place une nouvelle ligne de financement.



Cet avenant doit modifier la formule de calcul du nombre d'actions susceptibles de résulter de l'exercice des bons de souscription d'actions qui seront attachés aux obligations convertibles émises au bénéfice de Winance (OCABSA).



Cette annonce intervient alors que la trésorerie de la biotech s'établissait à 927.000 euros la semaine passée, un montant qui lui permet de financer ses activités jusqu'à la mi-juin.



Le tirage des quatre premières tranches d'OCABSA lui permettrait d'étendre son horizon de financement jusqu'à la mi-2023 grâce à un financement représentant 7,6 millions d'euros.





Valeurs associées GENOMIC VISION Euronext Paris -3.01%