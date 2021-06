GENOMIC VISION : tirage de deux nouvelles tranches d'OCABSA pour 2 millions d'euros

(AOF) - Genomic Vision, société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, a annoncé l'émission de la troisième et quatrième tranche d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant de 2 millions d'euros. Le produit net est de 1,9 million d'euros. Le directoire a décidé d'émettre 2 000 OCABSA pour un montant total de 2 millions d'euros au profit de Winance ou de toute entité affiliée.

Les obligations convertibles devront être souscrites par l'Investisseur dans un délai de dix jours ouvrés suivant la décision du directoire, si les conditions usuelles de la requête sont satisfaites.

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.