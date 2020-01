Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genomic Vision : technologie testée aux Etats-Unis Cercle Finance • 21/01/2020 à 10:26









(CercleFinance.com) - Genomic Vision bondit de presque 28% à la Bourse de Paris ce mardi après avoir annoncé que sa technologie de peignage moléculaire serait testée par le NIST, l'Institut américain des normes et de la technologie. La société de biotechnologie française, spécialisée dans les outils d'intelligence artificielle permettant d'étudier les changements structurels de l'ADN, dit avoir été sélectionnée en vue d'aider le NIST à accélérer le processus de mise sur le marché de produits d'édition du génome via leur enregistrement par la FDA. L'objectif est notamment de mettre en place des méthodes standards, le NIST ayant pour mission de définir les mesures et les normes pour les thérapies cellulaires et géniques et autres médecines régénératives. Dans les faits, Genomic rejoindra un consortium composé de 33 membres officiels, eux-mêmes répartis en trois groupes de travail. La technologie de peignage moléculaire est actuellement utilisée pour étudier la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce du cancer et le diagnostic des maladies génétiques. Après ces annonces, l'entreprise installée à Bagneux, en région parisienne, et qui compte environ 30 collaborateurs, signait de loin la plus forte hausse de l'indice CAC Mid & Small, avec un gain de près de 28% dans des volumes soutenus.

Valeurs associées GENOMIC VISION N Euronext Paris +29.83%