Genomic Vision: plateforme avec une filiale de Capgemini information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 11:45

(CercleFinance.com) - Genomic Vision gagne du terrain lundi en Bourse de Paris suite à l'annonce d'un projet de développement de plateforme technologique avec une filiale de Capgemini.



La société de biotechnologie indique annonce avoir sélectionné l'agence de conseil en développement de produits et en technologie Cambridge Consultants pour concevoir une plateforme de nouvelle génération dédiée à l'analyse des modifications structurelles et fonctionnelles du génome.



L'idée, d'après Genomic, va consister à imaginer un système entièrement intégré, allant de la préparation de l'échantillon d'ADN à l'analyse d'image, piloté par des logiciels d'intelligence artificielle en vue d'obtenir un processus de travail fluide et automatisé.



Cité dans un communiqué, Eric Wilkinson, le PDG de Cambridge Consultants, qualifie d''impressionnantes' la technologie et les applications de Genomic dans l'analyse structurelle et fonctionnelle des modifications du génome, des outils exclusifs basés sur la technologie du peignage de l'ADN.



Après avoir gagné près de 15% en tout début de séance, l'action Genomic Vision ralentissait un peu l'allure et gagnait 5,8% en fin de matinée dans le sillage de ces annonces.