Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genomic Vision : perte nette réduite d'un tiers en 2019 Cercle Finance • 22/05/2020 à 09:26









(CercleFinance.com) - Genomic Vision affiche au titre de 2019 une perte nette réduite de 33% à -4,6 millions d'euros, grâce à des charges opérationnelles en baisse de 24% à 6,93 millions, traduisant les économies réalisées à la suite du plan de restructuration. Le chiffre d'affaires annuel, en progression de 59%, s'est élevé à 1,77 million d'euros, malgré une baisse des revenus de licence de Quest Diagnostics. Avec la baisse des subventions, le total des revenus est resté quasi stable à 2,33 millions.

Valeurs associées GENOMIC VISION Euronext Paris -0.22%