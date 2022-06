Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genomic Vision: obtient un nouveau brevet sur les télomères information fournie par Cercle Finance • 17/06/2022 à 09:42









(CercleFinance.com) - Genomic Vision a annoncé hier soir la publication réussie du brevet sur la ' Caractérisation physique des télomères ' (PCT).



Le brevet a été accordé par l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en juin 2022.



Avec ce brevet, Genomic Vision développe son portefeuille d'inventions en donnant une nouvelle dimension à l'utilisation de la technologie propriétaire de peignage moléculaire dans le domaine des maladies liées à l'âge et l'apparition de certains cancers.



Sur la base du brevet PCT, la stratégie globale de Genomic Vision consiste à fournir des outils bio-analytiques intégrés dans les domaines suivants :

· Les maladies liées à l'âge ;

· L'amélioration des conditions de vie ;

· L'étude de la longueur des télomères à l'échelle du génome ;

· L'identification de biomarqueurs pour des maladies liées à des chromosomes spécifiques ;

· L'aide au pronostic précoce de maladies.





