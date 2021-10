Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genomic Vision : nomination d'un nouveau directeur de la R&D information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 18:16









(CercleFinance.com) - Genomic Vision annonce aujourd'hui la nomination du Dr. Thierry Huet en tant que directeur de la R&D. Diplômé d'un doctorat en virologie moléculaire, Thierry Huet dispose de plus de trois décennies d'expérience en R&D, dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique. Avant son arrivée chez Genomic Vision, Thierry Huet a successivement assuré la direction de la R&D d'Invectys, Endotis Pharma, Abtech Pharma et Diatos, quatre entreprises biopharmaceutiques dédiées au développement de médicaments innovants.

Valeurs associées GENOMIC VISION Euronext Paris +2.95%