Genomic Vision : mise en place d'une ligne de financement

(CercleFinance.com) - Le groupe Genomic Vision annonce ce lundi que ses actionnaires ont voté l'ensemble des résolutions présentées en AG, dans le sens des recommandations du Directoire. 'L'assemblée a notamment approuvé la mise en place d'une ligne de financement avec Winance, partenaire financier de la Société, par émission réservée d'OCABSA pour un montant maximum de 12 ME afin de sécuriser les besoins éventuels de la Société sur les 2 ou 3 prochaines années, en termes d'investissement et de financement de la croissance', précise le groupe.

Valeurs associées GENOMIC VISION Euronext Paris +1.79%