Genomic Vision: le certificat ISO renouvelé

(CercleFinance.com) - Genomic Vision a annoncé vendredi avoir obtenu le renouvellement de sa certification ISO 13485 concernant l'évaluation de la conformité de ses dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.



Le maintien de cette certification confirme que le système de management de la qualité de la 'biotech' continue de répondre aux normes spécifiques requises pour le diagnostic génétique moléculaire de pathologies humaines.



La norme ISO 13485, reconnue internationalement, est le référentiel pour la mise en place d'un système de management de la qualité lorsqu'un organisme doit démontrer son aptitude à respecter les exigences réglementaires.



Ce renouvellement de certificat a été émis par l'Organisme français indépendant notifié par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).





