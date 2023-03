Genomic Vision: lancement de la technologie FiberSmart information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 08:27

(CercleFinance.com) - Genomic Vision annonce aujourd'hui le lancement de FiberSmart®, une technologie innovante basée sur l'intelligence artificielle (IA) visant à automatiser la détection et la quantification des signaux fluorescents sur les molécules d'ADN peignées.



Dans un premier temps, FiberSmart® sera disponible pour l'analyse des Replication Combing Assays (RCA), la méthode déposée de Genomic Vision pour la visualisation directe de la cinétique de réplication de l'ADN au niveau moléculaire.



' Le logiciel s'appuie sur des méthodes d'IA avancées pour visualiser et analyser la cinétique de réplication de l'ADN jusqu'à trois fois plus précisément et jusqu'à dix fois plus rapidement que les solutions logicielles existantes de Genomic Vision ' indique le groupe.



La technologie a été testée et validée avec succès par AstraZeneca et l'Institut Fritz Lipmann, en Allemagne.