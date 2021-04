Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genomic Vision : la visibilité financière estimée à 12 mois Cercle Finance • 30/04/2021 à 11:52









(CercleFinance.com) - Genomic Vision a annoncé hier soir à l'occasion de la publication de ses résultats annuels qu'il disposait de ressources lui offrant une visibilité financière pour les 12 prochains mois. Le spécialiste de l'analyse structurelle des modifications du génome affichait en date du 31 décembre dernier une trésorerie d'environ deux millions d'euros, contre 1,1 millions d'euros afin 2019. Au cours de l'année écoulée, sa consommation de trésorerie a atteint 3,7 millions d'euros, contre 5,1 millions d'euros en 2019, grâce à une forte réduction des dépenses et à la maîtrise de son besoin en fonds de roulement. A près de 1,1 millions d'euros, son chiffre d'affaires annuel ressort toutefois en baisse de 39% en raison d'une activité commerciale ralentie par la crise sanitaire. Sa perte nette s'est accrue à 5,2 millions d'euros sur l'exercice, contre un manque à gagner de 4,6 millions d'euros en 2019. Le titre Genomic Vision perdait plus de 6% vendredi à la Bourse de Paris suite à cette publication.

Valeurs associées GENOMIC VISION Euronext Paris -5.34%