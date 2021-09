Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genomic Vision : l'offre s'élargit, le titre bondit information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - L'action Genomic Vision signe mardi la plus forte hausse du marché parisien dans des volumes étoffés, le spécialiste du peignage de l'ADN ayant annoncé la veille une extension de son offre. A 10h30, le titre grimpe de plus de 22% dans des volumes représentant déjà près de 20 fois la moyenne quotidienne des deux derniers jours. Au même instant, le SBF 120 gagne 0,7%. La société de biotechnologie a annoncé mardi soir le lancement de TeloSizer, un service censé permettre l'identification de nouveaux biomarqueurs associés à la longueur des télomères. Genomic explique que la longueur des télomères peut être utilisée comme biomarqueur du vieillissement cellulaire et dans des maladies telles que le cancer, les maladies neurodégénératives et autres téloméropathies. L'entreprise basée à Bagneux, près de Paris, souligne que les tests de télomères devraient constituer le segment à la croissance la plus rapide du marché du dépistage de la santé cellulaire, qui devrait atteindre 3,8 milliards de dollars d'ici 2028.

Valeurs associées GENOMIC VISION Euronext Paris +18.71%