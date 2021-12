Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genomic Vision: émission de deux tranches d'OCABSA information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 08:02









(CercleFinance.com) - Genomic Vision annonce l'émission des cinquième et sixième tranches d'obligations convertibles en actions assorties de BSA (OCABSA) pour deux millions d'euros, dans le cadre du contrat du 11 juin 2020 avec Winance pour un montant total maximum de 12 millions.



La société de biotechnologie précise que ces OC devront être souscrites par l'investisseur dans un délai de dix jours ouvrés suivant la décision du directoire, si les conditions usuelles de la requête sont satisfaites. Le produit net de l'opération sera de 1,9 million d'euros.





