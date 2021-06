Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genomic Vision : émission de 2 ME d'OCABSA Cercle Finance • 16/06/2021 à 18:17









(CercleFinance.com) - Genomic Visionannonce aujourd'huil'émission de la 3e et 4e tranche d'obligationsconvertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA)pour un montant de 2 ME. Le directoire a décidé d'émettre les 2000 OCABSA(pour un montant total de 2 millions d'euros) au profit de Winance ou de touteentité affiliée. L'opération devrait générer un produit net de 1,9 ME, précise Genomic Vision.

Valeurs associées GENOMIC VISION Euronext Paris -0.92%