Genomic Vision: émission d'une tranche d'OCABSA

(CercleFinance.com) - Genomic Vision annonce l'émission de la seconde tranche d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant net de 1,92 million d'euros, par décision du directoire en date du 13 février.



Cette émission au profit de Winance de deux millions d'OCABSA, s'accompagne de celle de 525.000 obligations convertibles en actions remises en paiement du second quart de la commission d'engagement de cet investisseur.



Pour rappel, la société de biotechnologies avait signé un contrat le 11 avril 2022 avec Winance, en vue de la mise en place d'une ligne de financement par émission d'OCABSA, pour un montant total maximum net de 28,8 millions d'euros.





