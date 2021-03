Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genomic Vision : émet 1.2 ME d'obligations convertibles Cercle Finance • 04/03/2021 à 18:25









(CercleFinance.com) - Genomic Vision annonce aujourd'hui l'émission de la seconde tranche d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant de 1,2 million d'euros, dans le cadre du programme de financement conclu avec Winance. Le directoire a décidé le 1er mars 2021 d'émettre 1200 OCABSA pour un montant total de 1,2 million d'euros au profit de Winance ou de toute entité affiliée, soit un produit net de 1.1 million d'euros. Les OC devront être souscrites par Winance dans un délai de dix jours, précise Genomic Vision.

Valeurs associées GENOMIC VISION Euronext Paris -2.59%