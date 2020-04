GENOMIC VISION change de président

(AOF) - Aaron Bensimon, fondateur et PDG de Genomic Vision, a démissionné de son poste de président. Il reste cependant directeur général. Forte de son expérience de plus de 30 ans dans le domaine des Sciences de la Vie et de la génétique, Dominique Rémy-Renou a été nommée nouvelle présidente du directoire.

