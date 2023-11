Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genomic Vision: cessation de paiement, redressement en vue information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - Genomic Vision a annoncé vendredi s'être déclaré en cessation des paiements auprès du Tribunal de commerce de Nanterre, auquel il a également sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.



Le spécialiste de l'analyse génomique explique ne plus être en mesure de couvrir ses besoins de trésorerie compte tenu de la chute de son cours de Bourse et de la liquidité de ses actions sur le marché.



Le groupe ajoute ne pas disposer des ressources disponibles suffisantes pour faire face à son passif.



Le titre avait lourdement chuté le mois dernier après la présentation de ressources financières tout juste suffisantes pour lui permettre de financer ses activités jusqu'à la fin octobre.



Cette annonce avait fait suite à la publication d'une perte nette de 6,4 millions d'euros à l'issue du premier semestre de l'année.



Dans un avis financier, Genomic précise que le Tribunal de commerce de Nanterre doit se prononcer sur sa demande lors d'une audience prévue le 15 novembre 2023.



Si la justice devait accepter sa requête, l'exploitation de la société se poursuivrait alors pendant la période d'observation dont la durée sera fixée par le tribunal.



Le tribunal pourrait toutefois faire le choix de procéder à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, s'il devait estimer que le financement d'une période d'observation n'était pas assuré.



Par conséquent, son cours de Bourse était suspendu depuis ce matin à la Bourse de Paris, et ce jusqu'à nouvel ordre.





