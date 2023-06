Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genomic Vision: accord de distribution avec CliniSciences information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 12:26









(CercleFinance.com) - Genomic Vision a annoncé jeudi avoir conclu un accord de distribution exclusif avec la PME française CliniSciences en vue d'accélérer la commercialisation de ses produits en Europe.



La société de biotechnologie, spécialisé dans les outils de modification du génome, indique que l'accord va lui donner accès aux canaux de distribution et à la base de clients de CliniSciences dans plus de 15 pays européens.



Ce partenariat doit non seulement lui permettre de renforcer sa capacité à améliorer les normes de bioproduction, mais aussi à favoriser la progression des thérapies cellulaires et géniques avancées.



En dehors de l'Europe, Genomic Vision prévoit de continuer à commercialiser ses produits et services de manière indépendante.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Genomic progressait de 1,5% jeudi dans le sillage de cette annonce.





Valeurs associées GENOMIC VISION Euronext Paris +2.29%