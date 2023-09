Genomic Vision à la recherche de solutions de financement

(AOF) - Genomic Vision disposait d’une trésorerie de 14 000 euros au 30 juin 2023, contre 760 000 euros au 30 juin 2022, et les ressources financières mobilisables à court terme ne devraient lui permettre de financer ses activités que « jusqu’à fin octobre 2023 ». La société qui développe des outils et services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome « travaille activement sur plusieurs options de financement et de structuration opérationnelle de manière à sécuriser rapidement les ressources financières supplémentaires nécessaires à la poursuite de son développement ».

La perte nette semestrielle atteint 6,4 millions d'euros, contre 2,56 millions il y a un an, pour un chiffre d'affaires passé de 511 000 à 593 000 euros.

Genomic Vision " anticipe une extension progressive de son horizon de financement à 12 mois, en plusieurs étapes " : elle envisage d'abord " la concrétisation à très court-terme d'opérations sur lesquelles elle travaille de manière active et qui devraient lui permettre de renforcer ses fonds propres et ainsi de poursuivre ses activités sur l'exercice ". D'autres initiatives complémentaires lui permettraient ensuite d'étendre son horizon financier " au moins jusqu'à fin 2024 ". Sur la base de ces éléments, " l'hypothèse de continuité d'exploitation a été retenue par la direction de la société " même s' il n'est pas garanti que les financements anticipés seront disponibles ".

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.