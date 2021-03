GENMARK racheté par ROCHE pour 1,8 milliard

(AOF) - Roche a racheté l'américain Genmark Diagnostics pour 1,8 milliard de dollars, en numéraire. Le groupe suisse a proposé 24,05 dollars par action, soit une prime de 43% par rapport au cours du 10 février avant rumeurs de rachat. Roche a valorisé sa cible à 9,4 fois son chiffre d'affaires attendu en 2021. Roche se renforce sur le segment du diagnostic syndromique qui a fortement bénéficié de la crise sanitaire.

Le diagnostic syndromique permet d'identifier rapidement les causes d'une infection (virale, bactérienne etc...). Genmark dispose d'une base installée de 800 instruments ePlex et commercialise des panels respiratoires (20 cibles dans le Covid) et de dépistage du sepsis.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.