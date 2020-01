Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genmab : satisfaction affichée face aux ventes de Darzalex Cercle Finance • 22/01/2020 à 16:01









(CercleFinance.com) - La biotech danoise Genmab avance de près de 2% mercredi à la Bourse de Copenhague après avoir dévoilé les chiffres de ventes pour 2019 de son anticancéreux Darzalex, un médicament qu'elle a découverte mais qui est désormais commercialisé par une filiale de Johnson & Johnson afin de traiter le myélome multiple. Genmab indique que les ventes annuelles de l'intraveineux ont atteint le seuil des trois milliards de dollars l'an dernier, déclenchant pour ce qui la concerne un paiement d'étape de 150 millions de dollars, aux termes de l'accord de licence conclu avec Janssen, la filiale biopharmaceutique de J&J. La société de biotechnologie - qui tente aujourd'hui de développer son propre portefeuille de médicaments - s'est dite 'extrêmement satisfaite' de la croissance des ventes affichée par Darzalex. L'action gagne actuellement 1,8% à 1547,5 couronnes, parmi les plus fortes hausses de l'indice OMXC25.

Valeurs associées GENMAB Tradegate +0.60% GENMAB LSE Intl +2.34% GENMAB OTCBB 0.00%