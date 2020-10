Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genmab : résultats d'un médicament contre le cancer Cercle Finance • 22/10/2020 à 12:47









(CercleFinance.com) - Un médicament contre le cancer développé par le danois Genmab a atteint son objectif principal dans une étude de phase 3, a déclaré le groupe. Genmab a déclaré que la deuxième partie d'une étude sur le daratumumab en monothérapie comme traitement d'entretien pour les patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué et éligibles à une greffe de cellules souches autologues a montré une réduction de 47% du risque de progression de la maladie ou de décès chez les patients traités avec le médicament. Sur la base de ces résultats, un comité indépendant de surveillance des données a recommandé de rendre publics les résultats de l'étude, a ajouté la société de biotechnologie. J&J's Janssen (qui a obtenu la licence du daratumumab de Genmab en 2012) va discuter avec les autorités sanitaires de la possibilité de déposer une demande d'autorisation pour ce médicament.

Valeurs associées GENMAB Tradegate -0.60% GENMAB LSE Intl -0.96% GENMAB OTCBB -2.27%