Genmab: met à jour ses prévisions financières 2024

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 9 545 millions de couronnes danoises pour les six premiers mois de 2024, contre 7 003 millions de couronnes danoises pour les six premiers mois de 2023.



'L'augmentation de 2 542 millions de couronnes danoises, soit 36 %, s'explique principalement par l'augmentation des redevances de DARZALEX (daratumumab) et de Kesimpta (ofatumumab) obtenues dans le cadre de nos collaborations avec Janssen Biotech, Inc. (Janssen) et Novartis Pharma AG (Novartis), respectivement, et par l'augmentation des ventes nettes de produits EPKINLY' indique le groupe.



Les revenus de redevances se sont élevés à 7 673 millions de couronnes danoises au premier semestre de 2024, contre 5 886 millions de couronnes danoises au premier semestre de 2023, soit une augmentation de 1 787 millions de couronnes (+30 %).



Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 2 441 millions de couronnes danoises au premier semestre de 2024, contre 1 885 millions de couronnes. Le bénéfice s'inscrit à 1 402 millions de couronnes contre 75 millions de couronnes.



Genamab a relevé ses objectifs annuels, tablant sur un chiffre d'affaires 2024 de 20,5 à 21,7 milliard de couronnes, contre 18,7-20,5 milliards précédemment.



La société a par ailleurs précisé son objectif de bénéfice d'exploitation, désormais anticipe entre 5,3 et 7,1 milliards de couronnes, au lieu de 4,6 à 7,1 milliards.





