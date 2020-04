Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genmab : les ventes de Darzalex en hausse au T1 Cercle Finance • 14/04/2020 à 16:23









(CercleFinance.com) - La société danoise de biotechnologie Genmab indique ce mardi que les ventes trimestrielles du Darzalex, médicament contre le cancer du sang, approchaient maintenant du seuil de 1 milliard de dollars. Les ventes du traitement pour les patients atteints de myélome multiple, telles que rapportées par le partenaire américain Johnson & Johnson, ont ainsi rapporté 937 millions de dollars au premier trimestre 2020. Un an plus tôt, elles s'élevaient à 629 millions de dollars. Pour mémoire, Genmab perçoit des royalties sur les ventes nettes mondiales de Darzalex dans le cadre d'une licence mondiale exclusive signée avec Janssen, filiale de Johnson & Johnson.

Valeurs associées GENMAB Tradegate -2.45% GENMAB LSE Intl +2.32% GENMAB OTCBB +3.36%