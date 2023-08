Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Genmab: le titre recule après un 1er semestre sans surprise information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 14:11

(CercleFinance.com) - Le titre de la biotech danoise Genmab recule de près de 3% vendredi à la Bourse de Copenhague suite à des résultats de premier semestre jugés sans grande surprise.



Peu avant 14h00, l'action perd 2,9% quand l'indice OMXN40 recule dans le même temps de 0,5%.



Le groupe a fait état hier soir de ventes nettes semestrielles de 4,7 milliards de dollars pour son anticancéreux Darzalex, commercialisé par l'américain Janssen, soit une hausse de 22% d'une année sur l'autre.



Conséquence, son chiffre d'affaires a dépassé 7,05 milliards de couronnes danoises, contre 5,3 milliards sur les six premiers mois de l'exercice 2022.



Le résultat opérationnel ressort quant à lui à 1,9 milliards de dollars sur le semestre, à comparer avec 1,8 milliard un an plus tôt.



Cette publication s'inscrit en ligne avec les attentes, relèvent les analystes d'UBS, qui soulignent toutefois que les performances du groupe tiennent beaucoup au dynamisme de Darzalex.



Genamab avait récemment relevé ses objectifs annuels, tablant sur un chiffre d'affaires 2023 de 15,5 à 16,5 milliard de couronnes, contre 14,6-16,1 milliards précédemment.



La société avait par ailleurs précisé son objectif de résultat opérationnel, désormais anticipe entre 4,5 et six milliards de couronnes, au lieu de six à 6,2 milliards jusqu'ici.