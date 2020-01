Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genmab : la FDA approuve la commercialisation du teprotumumab Cercle Finance • 23/01/2020 à 13:25









(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé la commercialisation du teprotumumab d'Horizon Therapeutics, une molécule créée par le danois Genmab il y a près de deux décennies. La FDA a approuvé l'utilisation du médicament, sous le nom commercial Tepezza, pour le traitement de la maladie oculaire thyroïdienne, une maladie auto-immune rare associée à une maladie thyroïdienne qui affecte les yeux. Le teprotumumab a été créé par Genmab en collaboration avec Roche, bien que le développement du produit soit désormais mené par le fabricant de médicaments américain Horizon dans le cadre d'un accord de licence. Selon les termes de l'accord, Genmab percevra des redevances à mi-chiffre sur les ventes de Tepezza.

Valeurs associées GENMAB Tradegate -0.38% GENMAB LSE Intl -1.08% GENMAB OTCBB +1.74%