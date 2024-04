Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Genmab: l'acquisition de ProfoundBio accueillie sans émotion information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 14:09









(CercleFinance.com) - Genmab a annoncé mercredi avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition de la société biotechnologique américaine ProfoundBio pour 1,8 milliard de dollars, un montant qui sera entièrement financé en numéraire.



Le laboratoire danois explique que l'opération va lui permettre de renforcer son portefeuille de projets en mettant la main sur les anticorps conjugués de ProfoundBio, destinés au traitement du cancer.



Les programmes de ProfoundBio incluent trois molécules, dont Rina-S, un immuno-conjugué qui fait l'objet d'essais cliniques de phase 2 dans le traitement du cancer de l'ovaire et d'autres tumeurs solides avec profil d'expression FRα.



En début d'année, la FDA américaine avait accordé une procédure accélérée ('fast track') à Rina-S pour le traitement du cancer endométrioïde de l'ovaire résistant à un thérapie à base de platine séreux de haut degré avec profil d'expression FRα.



Genmab explique que l'association des plateformes propriétaires de ProfoundBio avec ses propres anticorps pourrait permettre de découvrir de nouveaux traitements susceptibles de transformer la prise en charge du cancer.



'Compte tenu de son jeune âge, ProfoundBio essuie des pertes et sera dilutive à court terme', soulignent les analystes de RBC, ce qui pèsera sur les comptes de Genmab.



Dans un communiqué, le groupe basé à Copenhague dit s'attendre à ce que ses dépenses opérationnelles atteignent la borne haute, voire dépassent, l'objectif annuel de 12,4 à 13,4 milliards de couronnes danoises qu'il s'était donné pour 2024.



Son objectif de chiffre d'affaires annuel reste, lui, inchangé entre 18,7 et 20,5 milliards de couronnes.



L'acquisition, qui devrait être bouclée d'ici à la fin du mois de juin, était accueillie sans effusion à la Bourse de Copenhague, où l'action Genmab cédait 2% mercredi à l'heure du déjeuner.





