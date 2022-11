Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genmab: examen prioritaire de la FDA dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 16:14









(CercleFinance.com) - Genmab a annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA) avait accordé un examen prioritaire à sa demande de mise sur le marché concernant epcoritamab dans le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B en rechute ou réfractaire.



La société biopharmaceutique danoise rappelle que l'epcoritamab est un anticorps bispécifique qu'il a développé en collaboration avec l'américain AbbVie dans le cadre de leur partenariat dans l'oncologie.



L'Agence européenne du médicament (EMA) avait déjà accepté, le mois dernier, de se pencher sur la demande d'homologation du médicament dans le cadre de la même indication, à savoir le lymphome diffus à grandes cellules B en rechute ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique.



A la suite de cette étape, Genmab va être éligible à un paiement de 80 millions de dollars de la part d'AbbVie.



La décision finale de la FDA est attendue en mai 2023.





