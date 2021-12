Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genmab : en léger recul, Berenberg juge le titre cher information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 13:24









(CercleFinance.com) - L'action Genmab s'inscrit en baisse mercredi, alors que Berenberg - qui a initié la couverture du titre avec une recommandation à la vente - dit juger la biotech danoise trop richement valorisée. A 12h50, le titre recule de 0,4%, contre une baisse de 0,2% au même instant pour l'indice-phare de la Bourse de Copenhague, l'OMXC25. La hausse du titre depuis le début de l'année se trouve ainsi ramenée à 3% alors que l'indice vedette a gagné dans le même temps plus de 18%. S'il reconnaît que Genmab est désormais devenu une 'superstar' du secteur européen des biotechnologies du fait du succès de son anti-cancéreux Darzalex, Berenberg estime que les estimations du marché sont trop ambitieuses. 'Nous avons commencé à nous montrer mal à l'aise lorsque la valorisation boursière a commencé à intégrer le fait que deux médicaments similaires à Darzalex allaient émerger du portefeuille du groupe', explique-t-il. Certes, poursuit l'analyste, certains médicaments en cours de développement pourraient bien devenir des 'blockbusters', mais le marché est selon lui allé trop loin en considérant comme acquis ce scénario particulièrement favorable. L'intermédiaire vise un objectif de cours de 2200 couronnes danoises pour Genmab.

