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Genmab en hausse après l'autorisation accordée par la FDA à son partenaire J&J pour un médicament anticancéreux
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 10:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** Le titre Genmab GMAB.CO progresse de 4 %, les analystes mettant en avant l'autorisation accordée par la FDA JNJ.N à Johnson & Johnson, partenaire du laboratoire pharmaceutique danois, pour le médicament Rybrevant Fasbro destiné au traitement du cancer de la tête et du cou

** « Genmab devrait percevoir des redevances comprises entre 8 et 10 % du chiffre d’affaires net de ce médicament, qui a déjà été approuvé pour le cancer du poumon », indique Sydbank dans une note

** Parallèlement, Genmab pourrait devenir un concurrent dans ce domaine avec son médicament anticancéreux, le petosemtamab, après avoir publié des résultats positifs de phase III en première lecture, ajoute le courtier

** Les résultats du petosemtamab ont propulsé les actions à des niveaux records en octobre

** En tenant compte des gains enregistrés lors de cette séance, le titre affiche une hausse de 81 % depuis le début de l’année

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