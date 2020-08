Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genkyotex : vers une prise de contrôle par Calliditas Cercle Finance • 13/08/2020 à 07:27









(CercleFinance.com) - Genkyotex annonce un accord d'acquisition par Calliditas Therapeutics, société pharmaceutique basée à Stockholm, d'un bloc de contrôle de 62,7% dans Genkyotex à un prix en numéraire pouvant aller jusqu'à 2,80 euros par action. Le règlement-livraison de l'opération de cession du bloc hors marché devrait intervenir au mois d'octobre. L'opération proposée serait suivie d'une offre publique d'achat obligatoire simplifiée en numéraire sur les actions restantes de Genkyotex. La transaction s'élèverait dans son intégralité à un montant maximum d'environ 88 millions d'euros, comprenant le versement de compléments de prix en cas de franchissement d'étapes d'obtention d'autorisations réglementaires pour le setanaxib.

