Genkyotex : résultats de sécurité positifs pour setanaxib

(CercleFinance.com) - Genkyotex annonce des données positives d'une étude de phase 1 sur 46 sujets adultes sains, masculins et féminins, qui démontrent un profil pharmacocinétique et de sécurité favorable du setanaxib à hautes doses chez des sujets sains. L'étude a montré que le setanaxib était bien toléré à des doses allant jusqu'à 1600 mg/jour, et que l'exposition était généralement proportionnelle à la dose. Aucun signal de sécurité et aucune toxicité limitant la dose n'ont été identifiés pour les doses testées. 'Ces résultats soutiennent l'évaluation de doses substantiellement plus élevées, jusqu'à 1600 mg/jour, et nous donnent l'opportunité de mener une étude clinique pivot chez des patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP)', souligne la société.

Valeurs associées GENKYOTEX Euronext Paris +3.45%