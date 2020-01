Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genkyotex : lancement d'une augmentation de capital Cercle Finance • 17/01/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - Genkyotex annonce le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du DPS pour un montant maximum brut de 6,13 millions d'euros, au prix de 2,02 euros par action, avec une parité de une action nouvelle pour trois existantes. Le produit est destiné en priorité à fournir à la société des moyens supplémentaires pour les 12 prochains mois, principalement pour poursuivre le développement clinique de son candidat médicament le plus avancé, le setanaxib, dans plusieurs indications fibrotiques. La souscription des actions nouvelles sera ouverte du 23 janvier au 3 février inclus. Des engagements de souscription pris par certains actionnaires historiques représentent 4,62 millions d'euros, soit environ 75,4% du montant total de l'offre.

Valeurs associées GENKYOTEX Euronext Paris -8.85%