Genkyotex : l'OPAS démarre vendredi

(CercleFinance.com) - L'AMF indique que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Genkyotex au prix de 2,80 euros par action, déposée par Bryan, Garnier & Co pour le compte de Calliditas Therapeutics AB (publ), sera ouverte du 27 novembre au 11 décembre 2020 inclus. L'offre aura lieu par centralisation auprès d'Euronext et non par achat sur le marché, et par conséquent, toute opération effectuée en dehors de la centralisation ne donnera pas lieu à la possibilité de percevoir des compléments de prix éventuels.

Valeurs associées GENKYOTEX Euronext Paris +0.33%