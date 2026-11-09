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Genfit vise une phase 2a d'ici fin 2026 pour le Nangibotide
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 08:30

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À l'occasion du congrès AASLD The Liver Meeting réuni à Denver, la société biopharmaceutique lilloise a présenté les avancées cliniques et scientifiques de son nouveau candidat-médicament phare, le Nangibotide, ciblant la décompensation aiguë sur cirrhose (ACLF).

Positionné sur une indication aux besoins médicaux critiques et marquée par un risque élevé de défaillance multiviscérale, le Nangibotide agit comme modulateur de TREM-1. Cette cible biologique amplifie l'inflammation systémique excessive observée lors de l'évolution vers l'ACLF, sans pour autant neutraliser la reconnaissance immunitaire des patients.

Le produit s'appuie sur une base de données de sécurité et d'efficacité déjà documentée auprès de 416 personnes traitées lors de trois essais de phase 2 dans le choc septique et les formes sévères de Covid-19. Le profil de sécurité est comparable à celui du placebo, sans signal indésirable d'alerte identifié. Au niveau de l'efficacité, chez 118 patients en choc septique avec un niveau élevé de TREM-1 soluble, le traitement a réduit le score SOFA de 2,5 points à J5 par rapport au placebo (améliorations respiratoires, cardiovasculaires et rénales) avec une tendance favorable sur la mortalité à 28 jours. Des bénéfices cliniques et une baisse de la mortalité à J28 ont également été relevés chez 219 patients hospitalisés pour Covid-19 sévère.

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