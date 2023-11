Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit: trésorerie en diminution au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Genfit affiche une trésorerie et des équivalents de trésorerie à 93,9 millions d'euros au 30 septembre, contre 111,8 millions à fin juin, une diminution qui 'prend notamment en compte ses efforts soutenus de recherche et développement'.



La société biopharmaceutique prévoit que sa trésorerie et équivalents permettront le financement de ses dépenses opérationnelles et en capital jusque, approximativement, le quatrième trimestre 2024, sur la base des hypothèses actuelles.



Son chiffre d'affaires des neufs premiers mois de 2023 s'est élevé à 14,3 millions d'euros, dont 9,1 millions sont liés à la reconnaissance partielle du produit constaté d'avance comptabilisé à la signature de l'accord avec Ipsen en décembre 2021.





Valeurs associées GENFIT Euronext Paris -3.77%