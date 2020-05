Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Genfit : trésorerie de 252 millions d'euros à fin mars Cercle Finance • 19/05/2020 à 07:54









(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Genfit affiche au 31 mars 2020, une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 252 millions d'euros, contre 314,1 millions un an auparavant et 276,7 millions au 31 décembre 2019. Le chiffre d'affaires des trois premiers mois de 2020 s'élève à 102.000 euros, résultant principalement des prestations de services rendues à Terns Pharmaceuticals dans le cadre du contrat de licence et collaboration pour les besoins de ses essais cliniques. Genfit procède actuellement à une revue exhaustive des dépenses non-essentielles, avec une première série de mesures visant notamment à mettre un terme aux activités liées au marketing et à la préparation de la commercialisation d'elafibranor dans la NASH.

Valeurs associées GENFIT Euronext Paris 0.00%