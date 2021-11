Genfit soutenu par une étude favorable pour technologie NIS4

(AOF) - Genfit gagne 3,3% à 3,16 euros. L’utilité de sa technologie NIS4 a été reconnue dans la première partie d’une étude menée par le Non-Invasive Biomarkers of Metabolic Liver Disease (NIMBLE), une initiative du Consortium Biomarqueurs de la Foundation for the National Institutes of Health (FNIH), démontrant une performance unique pour identifier les patients atteints d’une stéatohépatite non-alcoolique (NASH) dite « à risque ».

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.